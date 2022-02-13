Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Kente 58 kilometre mesafede bulunan kayak merkezi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üçgeninde yer alan coğrafi konumuyla Tokat, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun ve Erzincan gibi çevre illerden birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

"Orta Anadolu'nun en yeni, en modern ve en ekonomik kayak merkezi" sloganıyla hizmet veren merkezde hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Merkezde 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, bungalov evler, kafe ve restoran bulunuyor.

Kayak ve buz pistlerinde spor yapan misafirler, günün yorgunluğunu otel ve bungalov evlerde atıyor.

Ziyaretçilerden Derya Okutansoy, AA muhabirine, ailesi ve çocuklarıyla kayak merkezinde keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Öğretmen olduğum için hafta sonları sık sık buraya ailemle geliyorum. Ben kayak yapıyorum, çocuklarım da kızakla kaymayı çok seviyor." dedi.

Merkeze kızları, damatları ve torunlarıyla geldiğini anlatan Fikri Uçar ise "Benim 10 torunum var. Sağ olsun damatlarım getirdi bizi buraya. Onlar kayarak eğleniyor biz de mutlu oluyoruz. Çok güzel, şahane bir yer." diye konuştu.

Kayseri'den gelen Ali Özbay da eşi ve çocuklarıyla merkezin tüm olanaklarından faydalandığını dile getirerek, "Sivas'ta kış mevsiminde aktivite yapabileceğiniz böyle bir yer olması gerçekten çok güzel. Her kış da bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ocak ayından başlıyoruz mart sonuna kadar buradaki pistlerin tadını çıkarıyoruz. Herkesin de mutlaka buraya gelip keyifli bir gün geçirmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.