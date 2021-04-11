Yıldız Asyalı zombi oldu

Yıldız Asyalı, 'Aylak Takımı' filmiyle setlere döndü. Bodrum'da çekilen proje, izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. İşte detaylar

Yıldız Asyalı, 'Aylak Takımı' filminde zombi oldu. Yönetmen koltuğunda Can Sarcan'ın oturduğu proje, yaz okulunda kampüsün laboratuvarında patlama sonucu öğretmen ve öğrencilerin zombiye dönüşmesini konu ediyor.

Yapımcılığını Cinephone Entertainment'dan Enis Özkan ve Murat Çiçek'in üstlendiği, yönetmenliğini Can Sancar'ın üstlendiği filmde, Tuna Arman, Zeynep Batur, Mert Topuz, Hakan Burak Bozdoğan, Hazan Damla Canbaz ve Metin Yıldırım gibi isimler rol alıyor.

Kaynak: Snob Magazin