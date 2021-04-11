Yıldız Asyalı zombi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldız Asyalı zombi oldu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Yıldız Asyalı zombi oldu

Yıldız Asyalı, 'Aylak Takımı' filmiyle setlere döndü. Bodrum'da çekilen proje, izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. İşte detaylar

Yıldız Asyalı, 'Aylak Takımı' filminde zombi oldu. Yönetmen koltuğunda Can Sarcan'ın oturduğu proje, yaz okulunda kampüsün laboratuvarında patlama sonucu öğretmen ve öğrencilerin zombiye dönüşmesini konu ediyor.

Yapımcılığını Cinephone Entertainment'dan Enis Özkan ve Murat Çiçek'in üstlendiği, yönetmenliğini Can Sancar'ın üstlendiği filmde, Tuna Arman, Zeynep Batur, Mert Topuz, Hakan Burak Bozdoğan, Hazan Damla Canbaz ve Metin Yıldırım gibi isimler rol alıyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Ryan Babel Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıldız Asyalı zombi oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:15:16. #1.14#
title