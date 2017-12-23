Yıldırır DSİ Bölge Müdürüne Yapılacaklarını Anlattı

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, DSİ Kahramanmaraş 20'nci Bölge Müdürü Seven'e 2018 yılında DSİ tarafından İlçede yapılacakları anlattı.



Gaziantep'in Nurdağı ilçe Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, makamında DSİ Kahramanmaraş 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven ve heyetini makamında kabul ederek, 2018 yılında İlçede yapılacakları tek tek anlattı.



Yıldırır, Amaçlarının Nurdağı İlçesi konumuna uygun olarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarından faydalanması olduğunu belirterek, "Bu uğurda İlçemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve daha verimli işletilmesi için DSİ Kahramanmaraş 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven'e 2018 yılında İlçede yapılmasını planladıkları yeni çalışmaları DSİ ile birlikte 2018 hedefimiz, İlçemiz sınırları içinde yer alan alanlardaki, Barajlarımızın yeniden ıslahı, Sel Taşkına karşı koruma, Sulama alanlarını yeniden daha elverişli hale getirilmesi, bataklık alanların ıslahı çalışmaları, Akarsularda ıslahı yapmak ve elverişli hale getirmek üzere, 2018 yıllı planlarını DSİ Kahramanmaraş 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven'e aktardım" dedi. - GAZİANTEP