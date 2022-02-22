Yıldırımlı çocuklar modern tesislerde sporla büyüyor

YILDIRIM, BURSA (AA) - Sportif faaliyetlerin anaokulu seviyesine indirildiği Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sağlanan modern tesis imkanlarıyla son 2 yılda yüzme, güreş, karate ve halterin aralarında bulunduğu 16 branşta 3 bini aşkın çocuk, lisanslı sporcu oldu.

Yıldırım Belediye spor Kulübünün başkanlığını da yürüten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor komplekslerini her vatandaşın yürüyerek rahatla ulaşabileceği bölgelerde yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.

653 bin kişinin yaşadığı ilçenin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Yılmaz, özellikle gençlerin ve çocukların sporla ilgilenmesini hedeflediklerini, deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı bulanların ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Yıldırım'ı Bursa'da sanatın, kültürün ve sporun kalbinin attığı bir ilçe yapmaya söz verdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Göreve geldikten sonra 3 binin üzerinde lisanslı sporcumuz oldu. Sadece bu yıl yaz aylarında ve devam eden kış aylarındaki spor okullarında 20 binin üzerinde çocuğa spor yaptırdık. Sporu anaokulu seviyesine indirdik. Bu bağlamda okullarımızla, amatör spor kulüplerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortak projeler geliştirerek ilçe genelinde bulunan 11 tesiste çocuklara spor yaptırıyoruz. Ayrıca çocuklarımıza disiplini ve paylaşmayı öğretiyoruz. Tecrübe paylaşımları gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber yüzlerce madalyayı da ilçemize getiriyoruz."

Kadınlara yönelik spor merkezleri

Yılmaz, modern imkanlarla hizmet verdikleri 11 spor tesisinin bazılarını yenilediklerini anlattı.

Bazı bölgelere yeni tesis kazandırma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yılmaz, "Bursa'da sadece Yıldırım Belediyesinin sahip olduğu kadın spor merkezlerimiz var. Bu spor merkezlerimizde binlerce kadının sportif çalışmalar yapmasına fırsat tanıyoruz. Sadece Yıldırımlı kadınlara değil Bursa'nın tüm kadınlarına hitap eden ve özel spor merkezleriyle karşılaştırıldığında en modern kadın spor merkezleri Yıldırım'da."

Gençlerin imkan verildiğinde çok başarılı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bugüne kadar 2 yıllık süreç içinde 3 binin üzerinde çocuğu lisanslı sporcu yaptık ve tesislerimizden 80 binin üzerinde hemşehrimiz istifade etti. Tüm bu çalışmaları 11 tesiste 16 farklı branşta 125 spor hocamızla yürütüyoruz. Bundan sonra yaptığımız fiziki yatırımlarla beraber sporun kalbi Yıldırım'da atmaya devam edecek." diye konuştu.

"Cep Herkülü"nün anısını yaşatan tesis

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılarak 2019 yılının ekim ayında açılan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin, Bursa'nın en büyük spor kompleksi olduğunu bildiren Yılmaz, bu tesisin işletmesinin Yıldırım Belediyesince yürütüldüğünü belirtti.

Yılmaz hem bireysel hem de takım sporlarında başta çocuklar olmak üzere 7'den 70'e herkese hizmet verdikleri spor kompleksinin şu ana kadar 38 ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Bu tesisi Bursa'nın en büyüğü yapanın, sadece fiziksel özelliklerinin olmadığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Naim Süleymanoğlu'nun adının yaşatılması açısından manevi bir yüceliği de var. Merhum Naim Süleymanoğlu, Balkanlar'da hem Türklüğün hem de Müslümanlığın simgesi haline gelmişti. Halterde elde ettiği başarılarla birlikte tüm gençlerimize örnek olmuş bir sporcumuz. Biz burada sadece halter alanında değil birçok bireysel ve takım sporlarında da gençlerimizi geleceğe taşıyacak Naim Süleymanoğlu'nun rol model alarak bu örnekliği yaşatacak gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, sunduğumuz tüm imkanlardan gençlerimizin ve hemşehrilerimizin faydalanması. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na böyle bir imkanı Bursalı ve Yıldırımlı gençlerle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Biz de Bakanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda burayı yaşatmaya gayret ediyoruz."