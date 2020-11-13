Yıldırım Şimşek kimdir? Yıldırım Şimşek kaç yaşında, nereli? Yıldırım Şimşek hangi dizilerde rol aldı?

Çukur dizisine 'Namık' karakteriyle hayat veren başarılı oyuncu Yıldırım Şimşek kimdir? Yıldırım Şimşek kaç yaşında, nereli? Yıldırım Şimşek hangi dizilerde rol aldı?

Ankara doğumlu başarılı oyuncu birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan Yıldırım Şimşek kimdir? Yıldırım Şimşek kaç yaşında, nereli?

YILDIRIM ŞİMŞEK KİMDİR?

Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara2da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Şimşek, 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. 2009 yılında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı Kazım karakteri ile tanınmaktadır. Fox Tv'de yayınlanan; başrolü Burak Dakak, Mert Yazıcıoğlu ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde rol almakta ve Asım karakterini canlandırmaktadır.

YILDIRIM ŞİMŞEK HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Deniz Yıldızı,

Çukur,

Kırmızı Oda,

Umuda Kelepçe Vurulmaz