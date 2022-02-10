Yıldırım Kaya kimdir? Yıldırım Kaya kaç yaşında, nereli? Yıldırım Kaya hayatı ve biyografisi!

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YILDIRIM KAYA KİMDİR?

1979 yılında Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliğini bitirmiş ve aynı yıl öğretmenlik mesleğine başlamış, öğretmenliğe başladığı ilk gün TÖB-DER'e de üye olmuştur. 12 Eylül darbesi'nden sonra, Sivas Divriği Bahtiyar köyünde tutuklanmış Kırşehir Cezaevi'ne getirilmiştir, cezaevinden çıktıktan sonra, bir süre pazarcılık yapmış, öğretmenlik mesleğine 3 yıl sonra dönebilmiştir. 1990 yılında Eğit-Sen'in kurucuları arasında yer almış ve 1990-1994 yılları arasında Eğit-Sen Kırşehir Şube Başkanlığı yapmıştır. 23 Ocak 1995 yılında Eğitim İş ve Eğit Sen'in birleşmesiyle kurulan EĞİTİM SEN'in kurucusu ve ilk Genel Başkanlığını yapmıştır. 1996 yılında öğretmenlikten istifa ederek ÖDP kurucuları arasında yer almış ve 1996-2001 yılları arasında ÖDP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve Birgün Gazetesi kurucuları arasında yer almıştır. Türkiye Barış Meclisi Kurucuları arasında yer almıştır. 2001 yılında öğretmenliğe geri dönmüş, 2004 yılında öğretmenlikten istifa ederek, Demokratik Güç Birliği'nin de desteklediği, SHP Kırşehir Belediye Başkan adayı olmuş, aynı yıl öğretmenliğe dönmüştür. 2013 yılında Ankara'da öğretmenlikten emekli olmuştur. 2014 yılında CHP parti içi eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu'nun yardımcılığı görevini üstlenmiş, aynı yıl CHP Parti Okulu Eğitmeni ve daha sonra da Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) üyesi olmuştur. 2016 yılında CHP Parti Meclisine seçilmiştir. CHP OHAL Komisyonu'nda görev üstlenmiştir.[1] 27. dönem Ankara milletvekilidir. 10 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla CHP eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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