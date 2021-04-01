Yıldırım, Gölbaşı'nın ilçe oluşunun yıl dönümünü kutladı
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Yıldırım, Gölbaşı'nın ilçe oluşunun yıl dönümünü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yıldırım, Gölbaşı'nın ilçe oluşunun yıl dönümünü kutladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı'nın ilçe oluşunun 63. yıl dönümünü kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı'nın ilçe oluşunun 63. yıl dönümünü kutladı.

Gölbaşı'nın ilçe olmasının 63.yılını büyük bir sevinç ve mutlulukla kutladıklarını dile getirerek açıklamalarda bulunan Başkan İskender Yıldırım, " Biz 35 bin nüfusuyla Gölbaşı ilçesinde birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir aileyiz. Biz Gölbaşı'mızın her bir köşesine sevdalıyız. Kendi içimizde sevgi ve muhabbeti büyüterek kocaman bir aile olmayı başardık. Hep birlikte güldük, hep birlikte dertlendik. Düğünümüzde de birdik, cenazemizde de. Zorluklar karşısında hep beraber kenetlendik. Sevginin ve değişimin ışığında fedakarca çalışan personellerimizle canla başla, aşkla, heyecanla çalıştığımız bir yılı geride bıraktık. Gölbaşı Belediyesi olarak sizlere hizmet etmeninin gururunu yaşıyoruz. Sağlığın ve özgürlüğün değerinin öne çıktığı, yaşamın kıymetinin daha iyi anlaşıldığı bu dönemde yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun pekiştiğini görüyoruz. Destekleriniz ve dualarınızla bu kötü günleri de geride bırakarak, eskisi gibi samimiyetle kucaklaşacağımız günler çok yakın. Ayrıca bugün 1 Nisan, yani Gölbaşı'mızın ilçe oluşunun yıl dönümü, güzel Gölbaşı'mızın ilçe oluşunun 63. yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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