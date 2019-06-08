Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim

CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapması planlanan ortak yayın hakkında, "Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim" dedi.

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraber seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu'ya geldi. AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yıldırım daha sonra şehir esnafını ziyaret etti. Kastamonu'nun Tarihi Nasrullah Camii'nin şadırvanından su içen Yıldırım, daha sonra Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret etti. MHP'li Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM'

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayına ilişkin bilgi veren Yıldırım, "İki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim. Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" diye konuştu.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ, ŞİDDETLE KINIYORUM'

İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti sırasında Ordu'da yaşadıkları sonrası, Ordu Valisi hakkındaki açıklamalarının yakışık olmadığını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Ziyaretten geriye ne kaldı? Devletin valisine ağır küfür, hakaret. Devletin polis ve memurlarına ağıza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı, gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği sözü tekrarlamaktan icap duyarım onun için söylemiyorum. Asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum."

'İSTANBUL'UN KASTAMONU'YA İHTİYACI VAR'

Yıldırım, Kastamonu'nun nüfusundan fazla İstanbul'da yaşayan Kastamonulunun olduğunu belirterek, "İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul Türkiye, Türkiye İstanbul demek. 80 vilayetimizden vatandaşlarımız var. Kastamonu'da ilk iki içerisinde yer alıyor. Yani Kastamonu'nun şehir merkezi ve köylerinin toplamından daha fazla Kastamonulu İstanbul'da yaşıyor. İstanbul onların doyduğu yer. İstanbul Kastamonuluların evi, işi ve hepimizin ortak geleceği. Kastamonulu hemşerilerim hem sosyal hem de iş hayatında İstanbul'da çok faaller. Gerek 31 Mart seçimlerinde, gerekse 23 Haziran seçimlerinde Kastamonuluların hep desteğini gördüm. Bu desteğin bugünlerde artarak devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu destek için teşekkür ediyorum. Bayram için gelen Kastamonulu hemşerilerimin de 23'ünde İstanbul'a geri dönmelerine ve oylamaya katılmalarını istiyorum. Çünkü İstanbul'un Kastamonu'ya ihtiyacı var" dedi.

Yıldırım, sivil toplum örgütü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

- Kastamonu