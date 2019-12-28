Yıldırım'da kahkaha tufanı

28.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:04

Yıldırım Belediyesi 2019-2020 Kültür Sanat Sezonunda düzenlediği birbirinden özel programlarla ilçe sakinlerinin takdirini kazanıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve eşi Esen Yılmaz ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda sanatseverin takip ettiği, İstanbul Meydan Sahnesi'nin ünlü sanatçılarının sahnelediği 'Hayat Kime Güzel' oyunu salonda kahkaha fırtınası estirdi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Deniz Oral, Tuba Erdem, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Burçak Kabadayı ve Kemal Zeydan'ın sahne performanslarıyla büyük beğeni topladığı, 2 perdelik komedi oyununun ilk bölümünde hayatın her anını dolduran sosyal medyayı irdelenirken, ikinci kısımda da banka soygunu ve araç satış ilanındaki yanlış anlaşılma mizahi bir dille seyirciye yansıtıldı.

YENİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜJDESİ

Tiyatroseverlerle birlikte oyunu izleyen ve vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgi nedeniyle yeni, modern ve daha yüksek izleyici kapasiteli bir kültür merkezinin müjdesini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İstanbul Meydan Sahnesi'nin kıymetli sanatçılarına, performansları için teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de salonu tıklım tıklım dolduran, doluluk nedeniyle kapıda kalan hemşehrilerimize etmek istiyoruz. Bu yoğunluk, bizim için artık yeni, modern ve daha yüksek izleyici kapasiteli salonları olan bir kültür merkezinin yapımının elzem olduğunu gösteriyor. Biz de Yıldırım'a yakışacak, ulaşımı kolay olan, metro hattına yakın bir alanda bir kültür merkezini ilçemize kazandıracağız. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Kültürün, sanatın ve sporun kalbinin Yıldırım'da atması için gerekli fiziki ve sosyal hizmetler, hayata geçireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler