Yıldırım'a 180 bin metrekarelik mesire alanı geliyor
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Yıldırım'a 180 bin metrekarelik mesire alanı geliyor

Yıldırım'a 180 bin metrekarelik mesire alanı geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Yıldırım'ın çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında iki yıl içinde 10 adet park yapan, Balaban Mesire Alanı'nı açılışa hazır hale getiren, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıfköy Kent Parkı'nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Cumalıkız Mesire Alanı'nın ihalesini de gerçekleştirdi. Tarihi Cumalıkız köyüne değer katacak ve 180 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek Cumalıkızık Mesire Alanı projesinde piknik alanları, manej alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, büfe, kır kahvesi ve mescit yer alıyor.

Yıldırımlıların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım, nüfus açısından Bursa'nın en yoğun bölgesi. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Yıldırım'ın nüfusu 660 bin. Şuan tamamlanan ve planlanan yeşil alanlarımızın yüz ölçümü ise yaklaşık 1,5 milyon metrekare. Yıldırım'a kişi başı 2 metrekareden daha fazla yeşil alan kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

İhalesi tamamlanan Cumalıkızık Mesire Alanı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren tarihi Cumalıkız köyüne olan ilgiyi artıracağını vurgulayan Yılmaz, "Cumalıkız Mesire Alanı bizim önem verdiğimiz, sadece Yıldırım'a değil Bursa'ya değer katacak projelerimizden biriydi. Burada ihale sürecini tamamladık, yakında çalışmalar başlayacak. Proje tamamlandığında Yıldırım yeni yeşil alanlarla birlikte değerli bir sosyal yaşam alanı da kazanmış olacak. Yıldırım'ın yeşil kimliğine katkı yapacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve bizleri geleceğin Yıldırım'ına bir adım daha yaklaştıracak olan projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Yıldırım'a 180 bin metrekarelik mesire alanı geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yaşı ilerliyor ama bedeni hep çocuk kalıyor
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