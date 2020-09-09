Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda kırmızı ve gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda kırmızı ve gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda kırmızı ve gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 10 milyon TL ödüllü kırmızı listede yer alan Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise gri kategoride aranan...

09.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:52

Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda kırmızı ve gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ - Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 10 milyon TL ödüllü kırmızı listede yer alan Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise gri kategoride aranan Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

Tunceli'de terör örgütlerinin kökünü kazımak için 28 Temmuz'da başlatılan "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan binden fazla personelle 67 operasyonel timin görev yaptığı ve 45 gündür süren "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonunda hava desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan İçişleri Bakanlığı'nını terörden arananlar da 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride yer alan "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğerinin ise 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğu belirlendi.

Öteyandan bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda kırmızı ve gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

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