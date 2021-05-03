Yıldıray Tanrıver kimdir? Yıldıray Tanrıver kaç yaşında, nereli?
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Yıldıray Tanrıver kimdir? Yıldıray Tanrıver kaç yaşında, nereli?

Yıldıray Tanrıver kimdir? Yıldıray Tanrıver kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Yıldıray Tanrıver kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Akademi programında başarılı çalışmalar çıkartan Yıldıray Tanrıver yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor. Peki, Yıldıray Tanrıver kaç yaşında, nereli?

Onkoloji ve Fonksiyonel Tıp konusunda Uzman Dr. Yıldıray Tanrıver, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yıldıray Tanrıver kimdir?

YILDIRAY TANRIVER KİMDİR?

1994 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Dr. Yıldıray Tanrıver, hemen ardından 9 Eylül Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak, Radyasyon Onkolojisi uzmanı oldu. İlaç sektörüne 2000 yılında, Pfizer'de Onkoloji ve Kardiyovasküler Medikal Müdürü olarak adım atan Tanrıver 2003 yılında Medikal Terapötik Müdürü pozisyonuna terfi etti.

Dr. Yıldıray Tanrıver, 2007 yılında Ruhsatlandırma ve Fiyatlandırma Müdürü oldu. 2008 yılında Schering Plough şirketinde Medikal İlişkiler, Klinik Operasyon, Pazara Erişim ve Farmakovijilans departmanlarının yönetiminden sorumlu Medikal Direktör olarak çalışmaya başlayan Tanrıver 2010 yılından itibaren kariyerine Novartis Onkoloji'de Medikal Direktör olarak devam etti.

Dr. Yıldıray Tanrıver, Gelişmekte olan Pazarlar için Klinik Araştırmalar Dönemsel Yönetim Kurulu Başkanlığı, Novartis Ülke Etik ve Uygunluk Yönetim Üyeliği ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) GPP (İyi Tanıtım Uygulamaları) Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürdü.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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