Yıldıray Çınar'ın hatırası anı evinde yaşatılıyor
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Yıldıray Çınar'ın hatırası anı evinde yaşatılıyor

Yıldıray Çınar'ın hatırası anı evinde yaşatılıyor Samsun'da merhum Türk halk müziği sanatçısı Yıldıray Çınar'ın hatırası yeğeni tarafından açılan anı evinde yaşatılıyor.

14.09.2020 18:23 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:28

Yıldıray Çınar'ın hatırası anı evinde yaşatılıyor

SAMSUN - Samsun'da merhum Türk halk müziği sanatçısı Yıldıray Çınar'ın hatırası yeğeni tarafından açılan anı evinde yaşatılıyor.

Uzun bir çalışmanın ardından Metin Erten tarafından hayata geçirilen 'Yıldıray Çınar Anı Evi' ünlü sanatçının hayranlarınca sıklıkla ziyaret ediliyor. Anı evinde Çınar'ın sanat yaşamından birçok materyal bulunuyor. Sevenleri onu sazlar çalıp türküler söyleyerek anıyor.

Yıldıray Çınar'ı anlatan Metin Erten, "Çok özel bir sanatçıydı. Bugüne kadar ilk defa canlı sahneyi kuran bir sanatçıydı. Kendi sesinde ezan okuyan ilk sanatçıydı. Kendi sazını yapıp sazıyla beraber konserlerde insanlara ulaşan türküleri ulaştıran bir sanatçıydı. Türkiye'de Türk halk müziğinde ilk defa assolist çıkan bir sanatçıydı ve TRT sanatçıları içerisinde 600 tane eseri Türkiye'ye kazandırmış bir sanatçıdır. 25 yıllık sanat hayatında ilk günden son güne sahnelerde assolist olarak çıktı ve assolist olarak noktaladı. Her zaman gittiği yerlerde oradaki insanlarla beraber oturup yemek yerdi. Kimseyi küçümsemek aşağılamak gibi bir özelliği yoktu. Kişiliği ve sanatıyla zirvedeydi. Halk tarafından bu özellikleriyle sevildi. Yıldıray Çınar ismi çok büyük bir isim. O isim kendisinde çok güzel bir şekilde yaşadığı için ben de onun ardından bunu güzel yaşatmanın peşindeyim" dedi.

Yıldıray Çınar'ın hatırası anı evinde yaşatılıyor

Kaynak: İHA

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