Yıldıray Çiçek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Yıldıray Çiçek hayatı ve biyografisi!
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Yıldıray Çiçek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Yıldıray Çiçek hayatı ve biyografisi!

18.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:12
Yıldıray Çiçek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Yıldıray Çiçek hayatı ve biyografisi!

Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Yıldıray Çiçek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yıldıray Çiçek hakkında bilgiler haberimizde.

Yıldıray Çiçek kimdir, nereli, doğum tarihi kaç, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi? Hakkındaki tüm bilgiler yazımızda.

YILDIRAY ÇİÇEK KİMDİR?

Yıldıray Çiçek 1977 Kayseri/İncesu doğumludur. Yıldıray Çiçek evlidir. Yıldıray Çiçek MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanlığı görevini yürütmektedir.

Yıllarca Kayseri Ülkü Ocakları yöneticiliği ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde Ülkü Ocakları Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Ülkü Ocakları Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur.

Halen Kutlu Sesleniş Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Yıldıray Çiçek, aynı zamanda Ortadoğu Gazetesi köşe yazarlığı yapmaktadır.

"Bu Vatan Kimin?" , "Basında Ülkü Ocakları" , "Anlam Çığlıkları" , Ortadoğu Ameri-KAN Kokuyor" ve "Medyada Düşürülmüş Maskeler" isimli kitapları bulunmaktadır.

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