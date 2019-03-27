Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, başlangıçta 10 binler seviyesindeki Arap turist sayısının kısa zamanda 30-40 binlere, sonrasında da 150-200 binlere çıktığını belirterek, "Şu anda da yılda 500 bin Arap turisti bölgemizde ağırlıyoruz." dedi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı organizasyonunda Ordu, Trabzon ve Rize'ye teknik gezi düzenleyen Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık ve beraberindeki heyet, TTSO'yu ziyaret etti.

Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Balık, gezinin amacının, Arap turizminin hızla arttığı 3 ildeki çalışmaları yerinde incelemek olduğunu söyledi.

Balık, Bartın'ın, Batı Karadeniz bölgesinde yer aldığını anımsatarak, "Doğu Karadeniz bölgesinin merkezi Trabzon başta olmak üzere Ordu ve Rize'de Arap turizmi büyük bir çıkış yakaladı. Bölgedeki bu turizm hareketini yerinde görmek ve nasıl başarılı olduğunuzu öğrenmek istedik." diye konuştu.

Bartın ekonomisi için arıcılık ve bal sektörünün de önemli olduğuna dikkati çeken Balık, Ordu'da bir proje dahilinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarını da ziyaret edeceklerini aktardı.

Hacısalihoğlu, Türkiye'nin her ilinin güçlü marka olabilecek turizm değerlerinin bulunduğunu ifade etti.

Bu değerlerin bir strateji ile markaya dönüştürülerek illere katkı yapacak ekonomik modellerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları ifade etti:

"Geçmişte Trabzon'a 250 bini yabancı olmak üzere toplam 2 milyon turist geliyordu. Yaptığımız incelemeler sonucunda, bölgemize en fazla ilgiyi Arap ülkelerinin göstereceğini tespit ettik. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız, Ticaret ve Sanayi Odamız, Belediyemiz ve Valiliğimizin katkıları ve el birliği ile tanıtım çalışmalarımızı yaptık. Başlangıçta 10 binler seviyesinde olan Arap turist sayısı kısa zamanda 30-40 binlere, sonrasında da 150-200 binlere çıktı. Şu anda da yılda 500 bin Arap turisti bölgemizde ağırlıyoruz. Trabzon'da günlük konaklama kapasitesi 35 bin oldu."

Arap turistlerin yüzde 60'ının bölgeyi tekrar ziyaret etmeyi düşündüklerini dile getirdiklerini anlatan Hacısalihoğlu, bunun da bölgeden memnun ayrıldıklarını gösterdiğini belirtti.

Hacısalihoğlu, ne kadar geniş coğrafyada tanıtım yapıp değişik ülkelerden Türkiye'ye turist gelmesi sağlanırsa o kadar sürdürülebilir bir turizm hareketi yaratmış olunacağını da sözlerine ekledi.

Balık ve Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, ziyaret anısına Hacısalihoğlu'na, Bartın'a özgü çeşitli el işçiliği ürünleri hediye etti.

Kaynak: AA