Kuşum Aydın Yılbaşını 1000 Kişiyle Karşıladı
Sahnelerin eğlence makinesi Kuşum Aydın yeni yıla 1000 kişi ile girdi. İzdiham yaşanan salonda eğlence zirve yaptı.
Kuşum Aydın yılbaşı programında tamamen dolan salonda 1000 kişiyi ağırladı. Tamamen dolan mekanda hiçbir sorun yaşanmazken Kuşum Aydın ile eğlencenin doruğuna çakanlar ufak tefek aksilikleri de önemsemediler.
"SALON OLSA 2000 DE OLURDU"
Yıllardır her yılbaşı sahnede olan Kuşum Aydın "Evde yılbaşı kutlamalarım çocukluğumdan kalan tatlı anılar, sahnedeki başarım büyüdükçe ailemde genişledi. Beni izlemeyi tercih edenler ailem gibi oldu. Bu yılbaşı 1000 kişi vardı ama salon alsa 2000 de olurdu. Bir dahaki yılbaşında kapalı alanda seyirci rekorunu kırmak ve en geniş aileyle yılbaşına girmek istiyorum" dedi.
Kaynak: Bültenler
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