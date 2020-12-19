Yılbaşında yaylada bungolav tatilinin geceliği 2 bin TL

TÜRKİYE'de yılbaşında uygulanacak 4 günlük kısıtlamada tatil planı yapanlar, Karadeniz'de doğayla iç içe bungalov evler ve kaplıca otelleri tercih ediyor. Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'nda lüks bungolav evlerin geceliği ise çift kişi bin ile 2 bin TL arasında değişiyor.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacak. Kısıtlamada evde kalmak istemeyenler, doğayla iç içe tatil planı yapmaya başladı. Tatilcilerin adresi ise Karadeniz oluyor. Bölgede bungalov evler ve kaplıca otelleri yılbaşı tatili için tercih ediliyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Ayder Yaylası'nda lüks bungolav evlerin geceliği ise çift kişi bin ile 2 bin TL arasında değişiyor. Yaylada lüks ahşap otellerde 4 günlük tatil için çiftlerden 3 bin TL'lik paket fiyatlar isteniyor. Ahşap, iki katlı şömineli, jakuzili evler ve otellerde izole olarak tatil planlayanlar şimdiden rezervasyonlarını yaptırdı.

SAĞLIK İÇİN KAPLICALARA İLGİ ARTTIKoronavirüs salgını ve soğuk havalara karşı vücut bağışıklıklarını güçlü tutmak isteyenlerin yılbaşı tatilinde ise tercihleri termal kaplıcalar oluyor. Rize'nin İkizdere ilçesi Ilıca köyünde 260 metre derinlikten 72 derece sıcaklıkla yüzeye çıkarken granit ve taşlara teması ile litresinde 4561 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su, şifa arayanların adresi oluyor. Yılbaşında otellerde rezervasyon yaptıranlara ise seyahat izin belgesi niteliğindeki rezervasyon formu gönderiliyor. Bu formu polis noktalarında ibraz edenler kısıtlamadan muaf tutuluyor.'BOL OKSİJENLİ TERMAL TATİLİ'Termal Kaplıca Merkezi yöneticisi Amaç Ekşi, 4 günlük yılbaşı kısıtlamasında paket programlar hazırladıklarını belirterek, "Misafirlerimiz ile yapılan rezervasyon formları sayesinde seyahat kısıtlamasından muaf olacaklar. Otel güzergahında karşılaşacakları polis kontrollerinde rezervasyon formları seyahat izni niteliğinde olacak. Pandemi yorgunluğu atmak için tesisimizi tercih edecek olan misafirlerimiz, doğa ile iç içe bir konaklama geçirecekler. 30 dönüm arazi üzerine kurulu olan tesisimizde bol oksijen, doğanın muhteşem sesi ve manzarasıyla termal kaplıcamızda misafirler, sağlıklı güzel bir tatil süreci geçirebilirler" dedi.'BUNGOLAV EVLER TERCİH EDİLİYOR'Ayder Yaylası'nda turizm işletmecisi Ali Haşimoğlu, "Bu yıl Akdeniz turizmine göre ise Karadeniz biraz daha yoğundu. Bunun sebebi de tabii ki muhteşem doğası. Hafta sonu kısıtlamalarının başlamasıyla beraber insanlar yeniden doğaya yöneldiler. Yılbaşındaki 4 günlük kısıtlama için şimdiden yoğun bir talep var. 4 gün evde geçirmek istemeyenler doğaya yöneldiler ve tercihlerini de en çok bungalov evlerden yana kullanıyorlar. Bungalov evler temas ortamını azaltıyor, insanlar kendilerini daha özgür hissediyorlar" diye konuştu.'YÜZDE 80 DOLULUĞA ULAŞTIK'

Ayder Yaylası'nda bungalov tesis işletmecisi Hasan Durmuş da, "Pandemi dolayısıyla tüm dünyada turizm sektöründe sıkıntılar yaşanırken aslında biz bungalov işletmecileri bu durumdan çok etkilenmedik. Çünkü insanların tatil tercihleri dağ evlerinden yana değişti. Burada tatil yapmak isteyenler, kendilerine ait bir alanda bulunuyorlar, kimseyle temas etmiyorlar. Doğanın onlara sunduğu muhteşem manzaranın ve temiz havanın keyfini yaşıyorlar. Hafta sonu kısıtlamalarında da bungalovlarımız dolu oluyor. Önümüzdeki 4 günlük yılbaşı kısıtlaması için de şu anda yüzde 80 rezervasyonu tamamladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ