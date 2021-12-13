Yılbaşında yasak var mı 2022? Yılbaşında kutlama ve eğlence yapmak yasak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına dair detaylar araştırılmakta. Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması yapılmıştı. Ancak bu sene kısıtlama ile ilgili bir açıklama gelmedi. Peki, Yılbaşında yasak var mı 2022? bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında kutlama ve eğlence yapmak yasak mı?
Yılbaşında yasak var mı 2022? Yılbaşında kutlama ve eğlence yapmak yasak mı? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de geçerli olup olmayacağını öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı açıklamasına odaklandı. Ülkemizde omicron vakalarının da çıkması sonrası merak edilen konuların yanıtlarını sizler için derledik.
YILBAŞINDA YASAK VAR MI?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusu 31 Aralık öncesi milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Koronavirüs sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.
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