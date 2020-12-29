Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri! Yılbaşında nereler açık?

3 günlük kısıtlamanın olacağı yılbaşı günü sokağa çıkma yasağı detayları! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri! Yılbaşında nereler açık?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Koronavirüs nedeniyle yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelge detaylarında sokağa çıkma yasağı ile ilgili 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği ifadeleri yer aldı…

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.