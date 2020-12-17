Yılbaşında O Ses Türkiye olacak mı? O Ses Türkiye yılbaşının konukları kim?

Her yıl yılbaşı özel programı ile büyük beğeni toplayan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı olacak mı? O Ses Türkiye yılbaşının konukları kim? 2019 O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?

Her sene yayınlanan fakat bu yıl yayınlanıp yayınlanmayacağı kesin olmayan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı olacak mı? O Ses Türkiye yılbaşının konukları kim?

YILBAŞINDA O SES TÜRKİYE OLACAK MI?

Yılbaşı gecesi TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı o günün en çok izlenen yapımı oluyor. Seyircilerin merak ettiği sorulardan biri de bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı olacak mı? Bazı magazin haberlerine göre çekimler başladı. Bazı Magazin haberlerine göre bu sene O Ses Türkiye olmayacak. MasterChef Türkiye programında yılbaşı özel yayını yapılacak. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

2019 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel gecesinde yarışacak ünlü isimlerden bazıları belli oldu. Programın özel bölümünde, ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız, Tuvana Türkay, İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Bergüzar Korel ile ünlü hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, Tuvana Türkay , Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ve MasterChef jürisi Danilo Zanna yarışacak.