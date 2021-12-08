Yılbaşında kapanma var mı? 2021 2022 yılbaşı gecesi etkinlikler kutlamalar olacak mı?

Yılbaşında kapanma var mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Peki, 2021 2022 yılbaşı gecesi etkinlikler kutlamalar olacak mı?

YILBAŞINDA KAPANMA VAR MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda tüm bilgileri buradan öğrenebileceksiniz.

Konuyla ilgili güncel ve resmi bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

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