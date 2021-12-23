Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı uyarıların ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerinden kar yağışı haberler i gelmeye devam ediyor. İstanbul'a hakim olan kar yağışı sonrası milyonlarca vatandaş "İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?" sorusuna yanıt ararken, Meteoroloji uzmanlarından art arda hava durumu tahminleri geldi.

"ANADOLU'NUN DİĞER KESİMLERİNDE BİLE YILBAŞINDA KAR YAĞIŞI GÖRÜNMÜYOR"

Yılbaşında Türkiye'nin büyük şehirlerinde kar yağışının beklenmediğini söyleyen Prof. Dr. Şen, sıcaklıkların mevsim ortalamaları civarında olacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da yağmur yağabilir. Özellikle Uludağ ve Anadolu'daki yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Anadolu'nun diğer kesimlerinde bile yılbaşında kar yağışı görünmüyor ama bu değişebilir. Önümüzdeki 10 gün içinde tahmin yapmak zor, tutma ihtimali yüzde 70 civarında" uyarısında bulundu.

"KAYAK YAPILAN YERLERDE KAR YAĞIŞI OLABİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşına kadar Türkiye'nin güney bölgesini etkisi altına alacak hava dalgasıyla birlikte sıcaklığın yükseleceğini söyledi. Prof. Dr. Şen, "Yılbaşı akşamı yani Aralık 30 ve 31'inde Marmara'da yağmur var. Diğer bölgelerde ve dediğim gibi yüksek kesimlerde yani kayak yapılan yerlerde kar yağışı olabilir. O da kuzey kesimlerdeki dağları kapsıyor. Onun haricinde Türkiye'de yılbaşında şehirde hava sıcaklığı 13 derece seviyesinde olacağından kar görünmüyor" dedi.

"MARMARA'DA ORTALAMALARIN ÜZERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan da, "Çok genel bir bilgi alabileceğimiz aylık ortalama sıcaklık ve yağış tahminlerine bakacak olursak, 27 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında tüm batı bölgelerde, İç Anadolu'nun batısında, Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların ortalamaların 1-3 derece kadar üzerinde olması, diğer bölgelerde ise ortalamalar civarında olması beklenmekte. Yağışın ise Marmara, Trakya, Ege ve Akdeniz'in batı bölgelerinde ortalamaların üzerinde, diğer bölgelerde ortalamalar civarında olma olasılığı var" dedi.

2018 VE 2019 DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLMÜŞTÜ

Son günlerde İstanbul'un farklı semtlerinden kısa süreli kar yağışı haberler i geliyor. İstanbul'da genel olarak Aralık ayı civarlarında kar yağışı beklenebileceğini söyleyen Dr. Deniz Demirhan, 2018 yılında 12 Aralık'ta, 2019 yılında ise 27 Aralık'ta' bir yağış olduğunu hatırlattı.

Kar yağışının gerçekleşmesi için, bir araya gelmesi gereken etmenler hakkında bilgi veren Dr. Demirhan, "Atmosferde yukarı seviyede (yaklaşık 5000 metre civarında) alçak bir merkez olduğunda ve bu seviyede sıcaklık -10 dereceye kadar düştüğünde, yer seviyesindeki hava da soğuyabiliyor, rüzgar kuvvetlenebiliyor ve kuvvetli yağış da başlayabiliyor" diye konuştu.

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