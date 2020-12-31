Yılbaşına saatler kala Taksim'deki kalabalık önceki yılları aratmadı
31.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:05
Yılbaşı öncesi kısıtlamaya saatler kala Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğun kalabalık dikkat çekti. Cadde bu görüntüsüyle önceki yıllardaki yılbaşı kalabalığını aratmadı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanacağı duyurulmuştu. Gün boyu Taksim ve İstiklal caddesinde yoğunluk gözlendi.
CADDE HINCA HINÇ DOLUYDU
4 günlük kısıtlamaya ve yılbaşına saatler kala Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın eden yerli ve yabancı turistler alanı adeta hınca hınç doldurdu. Cadde bu görüntüsüyle önceki yıllardaki yılbaşı kalabalığını aratmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı