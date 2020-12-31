Yılbaşına saatler kala Eminönü'nde alışveriş hareketliliği sürüyor

Yeni yıla saatler kala Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda alışveriş hareketliliği sürerken, Milli Piyango almak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu Nimet Abla gişesinde bilet kalmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını bu yıl evlerinde karşılayacak vatandaşların en çok tercih ettiği bölgelerden Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda, yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Özellikle kuru yemiş ve hediyelik eşya satılan dükkanlarda yoğunluk gözlenirken, vatandaşlar Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği büyük ikramiyeyi kazanmak için Nimet Abla gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Nimet Abla gişesinde yılbaşı biletleri tükendiği için özel güvenlik elemanları vatandaşların buradan ayrılmaları için anons yapmak zorunda kaldı.

Salgın nedeniyle maske, mesafe kuralının uygulandığı kuyrukta, güvenlik görevlileri vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Nimet Abla gişesinde görevli Hazar Güler, sırada bekleyen çok sayıda kişinin bilet alamadığını söyledi.

Fabrikada çalışan Emir Yıldız, Kartal'dan Eminönü'ne Nimet Abla gişesinden bilet almak için geldiğini belirterek, "Nimet Abla'da bilet bulamadık. Seyyar biletçiden bilet aldık. Yeni yılda 100 milyon lira ikramiye çıkarsa yarısını bağışlayacağım yarısını kendim için harcayacağım." diye konuştu.

Salih Bahçıvancı, Küçükçekmece'den geldiklerini ve bilet alamadan döndüklerini ifade ederek, "Nimet Abla kepenkleri indirdi. Bileti seyyar satıcılardan aldım. Büyük ikramiye çıkarsa ev almayı hayal ediyorum. 6 çocuğum var onların geçimini sağlamak için harcayacağım. Şansımı denemek istedim." dedi.

Ali Yalçın, bilet almak için Kayseri'den geldiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Nimet Abla'da biletler tükendi. Her sene geliyordum bu saatlerde oluyordu ama bu yıl erken tükendi. Büyük ikramiye çıkarsa sokak hayvanlarına ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmek istiyorum. Parayı çocuklarımın geleceği için de harcamak isterim. 2020 yılı gitsin artık hastalık, kadın cinayetleri, hayvanlara eziyetlerin olduğu bir yıl yaşadık. 2021 yılında kadınlar ölmesin, sağlık ve huzur bekliyoruz."

İbrahim Yıldız, Ağrı Doğu Beyazıt'tan geldiğini ancak biletlerin tükendiğini öğrendiklerini söyledi. Nimet Abla yerine seyyar satıcıdan bilet aldıklarını belirten Yıldız, 2021 yılının herkese sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Gaziantep'ten geldiğini ifade eden Ali Köse de bilet alamadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya