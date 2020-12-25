Yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimine karşı drone'lu denetim

Yeni yıla sayılı günler kala ormanlık alanlarda kaçak çam ağacı kesimine karşı denetimler sıklaştırıldı. Drone'lu ekiplerin de destek verdiği denetimlerle ilgili konuşan İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Yılbaşı çamı olarak değerlendirilecek olan fidanların sökülmesi ve kesilmesi noktasında ciddi koruma faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Gece gündüz çalışmalarımız sürdürülmekte, hatta suçüstü yakalanan kişiler de oldu" dedi.

Yeni yıl akşamını pandemi nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evde geçirecek olan vatandaşlar, çam ağaçlarını evlerinde süslüyor. Bu kapsamda çam ağacı satışları artarken kaçak kesimlere karşı denetimler de sıklaştırıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yeni yıla sayılı günler kala ormanlık alanlarda kaçak çam ağacı kesimini engellemek amacıyla denetim yaptı. Kaçakçılara göz açtırmayan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman içerisindeki olabilecek kişilere yönelik havadan drone ile denetim yaptı. Ekipler, ağaçlarda balta izi olup olmadığını da kontrol etti. İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin de denetimlere ilişkin bilgi verdi.

"Gece gündüz çalışmalarımız sürdürülmektedir"

Yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Yılbaşına ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim. Orman bölge müdürlüğü olarak 2020 yılında 4.5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Şu an ormanlarımız içinde yılbaşı çamı olarak değerlendirilecek olan fidanların sökülmesi ve kesilmesi noktasında ciddi koruma faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Drone ile de hem havadan hem karadan faaliyetlerimiz devam ediyor. Gece gündüz çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hatta geçtiğimiz günlerde suç üste yakalanan kişilerimiz de oldu. Önlemlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda kişiler 3 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suç konusu fidan olursa bu cezalar bir kat daha arttırılır. Yani 10 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı