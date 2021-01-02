Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi
O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster ve İbo Show gibi birçok program, yılbaşı özel bölümleriyle ekrana geldi. Reytinglerde ise geceyi zirvede bitiren program belli oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster reyting listesinde ilk 10'a bile giremedi.
Televizyon kanalları yılbaşı özel bölümleri için haftalar öncesinden hazırlık yapmaya başladı. 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show, ünlü isimleri konuk aldığı özel bölümle ekrana geldi. Yeni sezonda yer almayan O Ses Türkiye ise yılbaşı özel bölümüyle seyircisiyle buluştu. Gecenin reytinglerde kazanan yayını ise açıklandı.
ATV ekranlarında ekrana gelen ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, ünlü isimleri ağırladığı bölümüyle yılbaşı akşam reyting listesinde ilk 10'a giremedi.