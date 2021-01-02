Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi
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Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi

02.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:15

O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster ve İbo Show gibi birçok program, yılbaşı özel bölümleriyle ekrana geldi. Reytinglerde ise geceyi zirvede bitiren program belli oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster reyting listesinde ilk 10'a bile giremedi.

Televizyon kanalları yılbaşı özel bölümleri için haftalar öncesinden hazırlık yapmaya başladı. 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show, ünlü isimleri konuk aldığı özel bölümle ekrana geldi. Yeni sezonda yer almayan O Ses Türkiye ise yılbaşı özel bölümüyle seyircisiyle buluştu. Gecenin reytinglerde kazanan yayını ise açıklandı.

ATV ekranlarında ekrana gelen ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, ünlü isimleri ağırladığı bölümüyle yılbaşı akşam reyting listesinde ilk 10'a giremedi.

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı

İşte yılbaşı gecesi reyting listesinde yer alan yayınlar...

10- Milli Piyango Yılbaşı Özel- Kanal D

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı

9 - Hava Durumu - ATV

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı

8 - Ana Haber - Show TV

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı

7 - Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 - Kanal D

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı

6 - Güldür Güldür Show - Show TV

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı

5 - Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı

4 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber - Fox TV

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı

3 - Esra Erol'da - ATV

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı

2 - İbo Show - Star TV

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı

1 - O Ses Türkiye - TV8

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show zirve için yarıştı
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi
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