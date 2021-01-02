Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi

O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster ve İbo Show gibi birçok program, yılbaşı özel bölümleriyle ekrana geldi. Reytinglerde ise geceyi zirvede bitiren program belli oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster reyting listesinde ilk 10'a bile giremedi.