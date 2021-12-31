Yılbaşı gecesinde ek sefer düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşında yaşanacak yoğunluk sebebiyle ek sefer kararı aldı. Tramvay ve otobüs hatları gece saat 01.30'a kadar hizmet vermeye devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Akçaray'ın yılbaşı akşamı ek seferler düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Akçaray'ın 2022 yılın ilk saatlerinde ek seferler yapılacağı belirtildi. Yılın ilk günü olan 1 Ocak 2022'de gece saat 01.30'a kadar 20 dakikada bir sefer yapılacak. Plajyolu'ndan başlayacak olan seferler saat 01.30'da, otogardan başlayacak seferler 01.00'de son bulacak.

Toplamda 15 istasyonu bulunan Akçaray tramvay hattı, anlık ve canlı olarak takip edilecek. UlaşımPark kontrol merkezi tarafından istasyonların anlık kontrolleri kameralar tarafından yapılacak. Yoğunluğa göre ek sefer koyularak vatandaşların mağduriyet yaşamaması sağlanacak. Diğer yandan vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için ek otobüs seferleri de düzenleneceği bildirildi. Buna göre 70 numaralı hat Akpınar TOKİ'den son seferini 00.00'da ve Umuttepe'den son seferini saat 01.30'da yapacak. 80 numaralı hat ise Kipa'dan saat 00.10'da hareket edecek ve son seferlerini saat 23.10 ve 01.10'da gerçekleştirecek. 115 numaralı hat da Körfezkent'ten 00.00'da son seferine başlayacak. Hattın Umuttepe'den yapacağı son seferin hareket saati ise 01.20'de olacak. - KOCAELİ