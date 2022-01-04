Yılbaşı gecesi çekilen görüntü tartışma yarattı! "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde Boğaz Köprülerinin geçiş ücretlerinde yeni düzenlemeye gitti. Köprü geçiş ücretleri iki yönlü olarak değiştirildiği ve geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlendiği için vatandaşlar gidiş gelişte toplam 16,50 lira ödemek zorunda kalacak.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE ÇİFT YÖNLÜ ÜCRET UYGULAMASINA GİDİLDİ

Bakanlığın düzenlemeye ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 - 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 - 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir."

GÖREVLİLER KÖPRÜYÜ KAPATTI, VATANDAŞ UYGULAMAYA İSYAN ETTİ

Herkes köprü ücretlerine yapılan zammı konuşurken, yılbaşı gecesi kaydedilen bir video ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Paylaşım üstüne paylaşım alan görüntülerde, görevlilerin zammın geçerli olacağı saate kadar köprü geçişlerini kapattıkları ve vatandaşların geçişine izin vermedikleri iddia edildi. Videoda köprüden geçmek isteyen ancak kapalı olduğu için uzun kuyruklara takılan vatandaşların uygulamaya isyan ettikleri anlar yer aldı.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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