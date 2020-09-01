Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
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Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Tunceli'de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu Elazığ'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

01.09.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:58

Tunceli Pertek'te 2 yaşındaki Ronya Engin'i yılan soktu. Ambulansla Elazığ'da bir hastaneye sevk edilen minik kız, burada hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDA KURTARILAMADI

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Ronya Engin'i yılan soktu, ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yılanın soktuğu kız çocuğu ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Engin, yoğun bakıma alındı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere ilçeye götürüldü.

Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
CAN DEP: Senin beynin calismiyor kafanda durmus bos ver..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OGUZ: ronya da ne ya
Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
MAHMUT: Kürtçe aydınlık-ışık demek
Yayından Kaldır
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