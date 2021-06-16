Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
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Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu

Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaputuna giren oluklu kertenkele, yılan zannedilince paniğe neden oldu. Kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ormanlık alana bırakıldı.

İsmet İnönü Mahallesi'nde park halindeki otomobiline binen İskender Doğan, yılana benzeyen hayvanın motor kaputuna girdiğini fark etti. Paniğe kapılan Doğan, itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi.

MOTOR PARÇALARININ ARASINDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, oluklu kertenkele olduğu belirlenen hayvanı özel aparatla motor parçalarının arasından çıkardı. Çevredekiler de çalışmayı izleyip, cep telefonuyla görüntüledi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Plastik bidona konulan oluklu kertenkele, ormanlık alana bırakıldı.

Oluklu kertenkele böyle yakalandı;

Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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