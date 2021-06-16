Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaputuna giren oluklu kertenkele, yılan zannedilince paniğe neden oldu. Kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ormanlık alana bırakıldı.