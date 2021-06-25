YILAN, ARACIN JANTINDA 22 KİLOMETRE MESAFEDEKİ İLÇEYE GELDİ
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YILAN, ARACIN JANTINDA 22 KİLOMETRE MESAFEDEKİ İLÇEYE GELDİ

YILAN, ARACIN JANTINDA 22 KİLOMETRE MESAFEDEKİ İLÇEYE GELDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Oltu ilçesinde gittiği 22 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç köyü kırsalında ölçüm yaptıktan sonra geri dönen topoğraf Hafız Yıldız'ın hafif ticari aracının jantında gelen yılan paniğe neden oldu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde gittiği 22 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç köyü kırsalında ölçüm yaptıktan sonra geri dönen topoğraf Hafız Yıldız'ın hafif ticari aracının jantında gelen yılan paniğe neden oldu. Uzun uğraşlar sonucu güçlükle yakalanan yaklaşık 1 metrelik yılan, doğaya bırakıldı.

Oltu ilçesine bağlı Esenyamaç köyü kırsalında arazide ölçüm yaptıktan sonra ilçeye dönen topoğraf Hafız Yıldız, hafif ticari aracını marketin önüne park edip, alışveriş yapmak için indi. Yıldız markette alışveriş yaparken, yoldan geçenler, aracın lastiği ile jantının arasındaki boşluktan sarkan yılanı fark etti. Yılanı görünce paniğe kapılan kişiler çığlık attı. Bunun üzerine yılan, jantın iç kısımlarına kaçtı.

GİDERE KAÇTI, UZUN UĞRAŞLARLA YAKALANDI

Kalabalığı görüp marketten çıkan Hafız Yıldız, aracında yılan olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Yıldız, aracını yan taraftaki oto yıkamaya götürdü. Tutulan tazyikli su ile çıkan yılan, yan taraftaki kafenin önünde, beton zemindeki su giderine girdi. Yıldız ile vatandaşlar, yılanı çıkarmak için giderin önüne süt ve yumurta bıraktı, ancak sonuç alınamadı. Vatandaşlar, yılanı elektrikli süpürgeyle çekmeyi denedi. Bu yöntem de işe yaramayınca bu kez gidere, hortumla su verildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla çıkarılan yılan, yakalanarak bir kovaya konuldu. Yılan, Oltu Çayı yakınlarında doğaya bırakıldı.

Gölette ölçüm yapmak için gittiği bölgede aracını bir ağacın altına park ettiğini belirten Hafız Yıldız, "Bu sırada yılan gelmiş, aracın lastiklerinin bulunduğu jantların arasına girmiş. Oltu'ya geldim. Marketten alışveriş yaparken aracın yanında hareketlilik olduğunu gördüm. Gidip baktığımda yılan olduğunu söylediler. Hemen oto yıkamaya götürdüm. Tazyikli suyla dışarı çıkardık ama bu kez kafenin önündeki betondan içeri girdi. Uzun uğraşlar sonucu oradan da çıkarıp doğaya bıraktım" diye konuştu.

YILAN, ARACIN JANTINDA 22 KİLOMETRE MESAFEDEKİ İLÇEYE GELDİ
YILAN, ARACIN JANTINDA 22 KİLOMETRE MESAFEDEKİ İLÇEYE GELDİ
YILAN, ARACIN JANTINDA 22 KİLOMETRE MESAFEDEKİ İLÇEYE GELDİ
YILAN, ARACIN JANTINDA 22 KİLOMETRE MESAFEDEKİ İLÇEYE GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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