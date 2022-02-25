Yılan Adası nerede, haritadaki yeri neresi? Yılan Adası hangi ülkeye bağlı? Ukrayna'daki Yılan Adası neresi?

Yılan Adası gündemin merak edilen yerlerinden birisi oldu. Peki, Yılan Adası nerede? Yılan Adasına nasıl gidilir? Yılan Adası hangi ülkeye bağlı? Yılan Adası Ukrayna'da mı, Romanya'da mı, Moldova'da mı? Detaylar yazımızda...

YILAN ADASI NEREDE?

Yılan Adası veya Serpent Adası (Rumence: Insula ?erpilor), Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan bir adadır.

Ada 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edilmiştir.

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya tarafından işgal edilmiştir.

Yılan Adası Haritadaki Yeri:

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