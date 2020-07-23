Yıl boyu caz konserleri devam ediyor Akbank Sanat Temmuz ayında da kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

30. Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri serisine, 2016 yılından beri caz standartlarını değişik groove ve aranjmanlarda yorumlayan Standards ile devam ediyor.

Avusturya Başkonsolosluğu terasında gerçekleşecek ve Akbank Sanat Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak konserde; klasik ve modern caz standartlarından oluşan bir repertuar cazseverlerle buluşacak. Standards Grubu'na vokalde İpek Dinç ve basta Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz eşlik edecek.

Kaynak: Bültenler