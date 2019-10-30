Yıktığı evinin duvarının altında kaldı
Kayseri'de müstakil evini yıkmaya çalıştığı sırada duvarın altında kalan kişi yaralandı.
Kayseri'de müstakil evini yıkmaya çalıştığı sırada duvarın altında kalan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Hatay Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında tek katlı evini balyozla yıkmaya çalışan F.E. (55) bu sırada duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce duvarın altından çıkarılan F.E, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
VİDEO: Yıktığı evinin duvarının altında kaldı