Yıkım başlamadan yağma başladı

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde eski belediye hizmet binasının kent meydanı projesi kapsamında 16 Kasım'da yapılacak yıkım ihalesi öncesinde pencere kapıları vatandaşlar tarafından söküldü. Hurda demirleri almak için bölgeye vatandaşların gelmesinden dert yanan esnaf, yağma ve talandan mallarını zor kurtardıklarını söyledi.

Bir gün öncesinde boşaltılan üst katlarda başlayan söküm işlemleri, sabahın erken saatlerinde henüz içi boşaltılmayan iş yerlerinde de devam etti. Kendilerine verilen tebligat gereği henüz tahliyeye başlamadıklarını ama buna rağmen hurda demirleri almak için bölgeye vatandaşların geldiğini belirten esnaf, iş yerlerinin yağmalandığını söyleyerek, Keşan Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Yağma ve talandan malları zor kurtardık"

Şehrin göbeğindeki eski hizmet binasının önüne gelen kalabalığın hurda malzemeleri sökerek almasını 'yağma' ve 'talan' olarak nitelendiren bölge esnafından Onur Sezer, dün akşam saatlerinde yıkımın başladığını belirterek, "Ne can güvenliğimiz var ne de mal güvenliğimiz var. Kimse bir şey yapmıyor. Malları zor kurtardık, yavaş yavaş yağmalıyorlar. Kalan mal da kaldı. Zor durumda kaldık" dedi.

"Böyle bir rezillik yok, resmen yağma yapıyorlar"

Esnaf Zafer Topçu ise, kendilerine iletilen tebligat süreci sona ermeden bu işlemlerin başladığını ifade ederek, "Bu taşınma değil talan. Malımıza sahip çıkamıyoruz. Akşama kadar ne yapabilirsek yapacağız. Böyle bir rezillik yok, malımızı zor kurtarıyoruz. Resmen yağma yapılıyor. Komşum sabah iş yerine geldi, dükkanı yok. Camı yok, çerçevesi gitmiş, evrakları yok" diyerek Keşan Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Bir kadın esnaf da, "Akşam saat 4'e kadar talan edildik. Nöbet tuttuk. Üzerimize yürüdüler, kolonları yıkmaya kalktılar. 11 Kasım'a kadar sürecimiz vardı. Maalesef böyle oldu. Sorumluları alkışlıyoruz" diye konuştu.

Bir taraftan malını kurtarmaya çalışan esnafın, diğer yandan da demirleri toplamak için balyozlarla iş yerlerine giren hurdacıların oluşturduğu karmaşa çevredeki vatandaşlar tarafından uzun bir süre izlendi. Demirleri alarak kamyonet ve triportörlerine yükleyen vatandaşlar, hurdacı dükkanlarına doğru yollarına devam etti. - EDİRNE