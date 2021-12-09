Yıkılan istinat duvarı, 30 yıl önce yapılmış

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yıkılan ve iki apartmanın boşaltılmasına neden olan istinat duvarının 30 yıl önce yapıldığı belirtildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin istinat duvarının yağışın baskısıyla yıkıldığını söyledi.

Narlıdere ilçesi 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında istinat duvarı, büyük bir gürültüyle hemen yanındaki apartmanın üzerine yıkıldı. Binada oturanlar, gürültüyle deprem olduğunu zannedip dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Afad ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısmen eğilen iki binanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çadır kurarak vatandaşlara gıda ikramında bulundu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bir başka dairede oturan Miyaser Eroğlu ise, "Resmen yer sallandı. Deprem oluyor diye düşündüm. Çok korktuk, hepimiz mağdur olduk. Çok şükür ki ölü ya da yaralı yok. Binanın altı sallandı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.