Yıkılan gecekonduların hafriyatı kaldırılıyor
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Yıkılan gecekonduların hafriyatı kaldırılıyor

26.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:02
Yıkılan gecekonduların hafriyatı kaldırılıyor

İlçede kötü görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışan Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yıktığı 15 gecekondunun hafriyat kaldırma çalışmasını yapıyor.

İlçede kötü görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışan Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yıktığı 15 gecekondunun hafriyat kaldırma çalışmasını yapıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında halk ve çevre sağlığını tehdit eden ve güvenlik riski oluşturan metruk yapılar ve gecekondular tek tek yok ediliyor. İlçemiz güzelleşiyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki eski yapıların hepsi ile anlaştık, inşallah yıkımını yapıyoruz. Buraya yoğun bir mesai verdik. Bu cadde inşallah genişleyecek ve köy gibi görünüm ortadan kalkacak. Ekiplerimiz iş makinaları ile hafriyat kaldırma çalışmalarını devam ettiriyor. Eskimiş, tehlike arz eden ve terk edildiği için kötü niyetli kullanımlara açık hale gelmiş gecekondular başta olmak üzere çalışmalarımız devam edecek. Yıldırım Beyazıt'ta eski binaların yıkımı hala devam ediyor. Çok daha nitelikli, parkı ile peyzajı ve yeni yapılaşması ile güzel bir alan haline gelecek. Sadece Yıldırım Beyazıt da değil tüm mahallelerde çalışma yapıyoruz. İlçemiz yapılan çalışmalardan sonra daha nezih ve daha güzel hale gelecek. Bu gayretli çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nüfus artışı, hızlı kentleşme, altyapı ve planlama yetersizliği nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu olan gecekondular, yasal sürecin işletilmesinin ardından yıkılarak ilçedeki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması sağlanıyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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