Balçıkhisar köyünde yeni cami inşa edilecek
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Balçıkhisar köyünde yeni cami inşa edilecek

Balçıkhisar köyünde yeni cami inşa edilecek
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tavanında ve duvarlarında oluşan çökmelerden dolayı yıkılan Balçıkhisar Köyü Camisi yeniden inşa edilecek.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tavanında ve duvarlarında oluşan çökmelerden dolayı yıkılan Balçıkhisar Köyü Camisi yeniden inşa edilecek.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 100 kişinin yaşadığı köyde bulunan ve kullanıma uygun olmaması nedeniyle yıkılan caminin yerinde inşaata hayırseverlerin desteğiyle başlanacak.

Köy muhtarı Kazım Tetik, yaptığı açıklamada, inşaata kısa zamanda başlamak istediklerini belirtti.

121 metrekarelik tek katlı planlanan yeni köy camisinde yaklaşık 130 kişinin ibadet edebileceğini belirten Tetik, "Caminin içindeki ahşap doğramalarından sıvasına, çerçevesine, halısına kadar ihtiyaçlarımız var. Halkımız da bir an önce camiye kavuşmak istiyor. Bu nedenle hayırseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.

Balçıkhisar köyünde yeni cami inşa edilecek
Balçıkhisar köyünde yeni cami inşa edilecek
Balçıkhisar köyünde yeni cami inşa edilecek
Balçıkhisar köyünde yeni cami inşa edilecek
Balçıkhisar köyünde yeni cami inşa edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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