Yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift kurtarıldı
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Yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift kurtarıldı

Yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift kurtarıldı Yaşlı çift konteynere yerleştirilerek içine eşyalar alındı Adıyaman'da yıkık dökük bir evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift hayırseverlerin yardımı ile yeni konteyner evlerine taşındı.

20.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:42

Yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift kurtarıldı

Yaşlı çift konteynere yerleştirilerek içine eşyalar alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da yıkık dökük bir evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift hayırseverlerin yardımı ile yeni konteyner evlerine taşındı.

Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Gül ile Bedriye Gül çifti bakımsız ve yıkılma tehlikesi olan evde yaşıyordu. Komşularının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar üzerine hayırsever Sümeyye Şafak, Bahçecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçın ile yaşlı çifti ziyaret etti. Yaşlı çiftin burada yaşayamayacağını karar veren Sümeyye Şafak, aileye ev ayarlamaya çalıştı. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Sümeyye Şafak'ın girişimleriyle konteyner gönderirken, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise alt yapı ile ilgili konuları çözdü.

Bahçecik Mahallesi Muhtarlığının yanına yerleştirilen konteynerin klimasından beyaz eşyasına kadar her şey tamamlandı. Yaşlı çift eski evlerinden alınarak yeni evlerine yerleştirildi. Gıda paketleri de teslim edilen çift, kendilerine yardımcı olan kişilere dua etti.

Türkçe bilmeyen ve Kürtçe konuşan Bedriye Gül, kendisini ev sahibi yapanlara dua ederek, "Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Allah inşallah can sağlığı versin. Cennetin melekleri etrafında olsun. Bize yardım etti. Allah, Peygamber ondan razı olsun, ümmeti Muhammed'in lideri olsun. Allah'ım bu ateşe de su düşür" dedi.

Mahmut Gül de yeni bir eve taşınmaları için yardımcı olanlara teşekkür etti.

Hayırsever Sümeyye Şafak ise konuyla ilgili ile olarak, "Komşularının sosyal medyadan bize ulaşması üzere, evlerini ziyarete gittik. Ev oturulacak durumda değildi. İkisi de bakıma muhtaç durumdalar. Gerçekten virane bir evde yaşıyorlardı. Arkadaşlarımızdan, çevremizden, dostlarımızdan destek istedik sağ olsun bu destek çağrımıza ilk önce Samsat Belediye Başkanımız Halil Fırat cevap verdi. Samsat'ta bulunan bir konteyneri ailemize ulaştırdı. Yine Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, alt yapısı, elektriği, suyu noktasında her türlü desteği sağladı. Mahallemizin muhtarı zaten cevval bir muhtar, her konuda kendisi birebir takip etti. Ailemiz için yaşanabilecek, küçük de olsa güzel bir ortam oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Bahçecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçın da, "Umarım bundan sonra yapılabilecekleri, elimizden gelen bütün yardımları esirgemeyeceğimiz. Bundan sonraki hayatlarında da inşallah mutlu ve huzurlu bir hayat sürerler" diye konuştu.

Yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift kurtarıldı

Kaynak: İHA

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