Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener hayatı ve biyografisi! Yiğit Özşener kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener hayatı ve biyografisi! Yiğit Özşener kaç yaşında, nereli?

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Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener hayatı ve biyografisi! Yiğit Özşener kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündem düşmeyen Yiğit Özşener, dizi ve film yapımlarıyla da merak ediliyor. İşte Yiğit Özşener hakkında merak edilenler. Yiğit Özşener hayatı ve biyografisi. Yiğit Özşener kimdir?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yiğit Özşener merak konusu oldu. İşte Yiğit Özşener hakkında merak edilen Yiğit Özşener kimdir, Yiğit Özşener hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Nisan 1972

Kaç yaşında: 49 yaşında

Nereli: İzmir Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Boy: 1,75 m Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yiğit Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haber leşme Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Koç Üniversitesinde İşletme master'ı yaptı. 1994 yılında Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995'te Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Gergedanlaşma" ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katıldı. Ardından sırasıyla Harold Pinter'in yazdığı "Gitgel Dolap", Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Oyuncu" gibi oyunlarda yer aldı. 2000 yılında Delphi'de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali'nde, Thedoros Terzopoulos'un yönettiği "Herakles" üçlemesinde oynadı. 2001 yılında Studio Oyuncuları'nın "Gergedanlaşma" oyununda tekrar yer aldı. 2006 yılı Dünya Tiyatro Olimpiyatları bünyesinde Türk-Yunan ortak yapımı Thedoros Terzopoulos yönetiminde Persler projesinde oyunculuk yaptı. 2008-2009 sezonunda Kerem Kurdoğlu'nun Kafka'nın "Dava"sından yola çıkarak yazdığı "İstanbul'da Bir Dava" adlı oyunda oynadı. 2009 yılında tekrar Studio Oyuncuları ile çalışmaya başladı ve Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği Evridike'nin Çığlığı'nda oyunculuk yaptı. Tiyatro dışında sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı. ÇASOD üyesi olan sanatçı, aynı zamanda seslendirme yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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Haber: Yiğit Özşener kimdir? Yiğit Özşener hayatı ve biyografisi! Yiğit Özşener kaç yaşında, nereli? - Haberler
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