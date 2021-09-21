Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Manken Şevval Şahin ile aşk yaşayan Yiğit Marcus Aral, evinin önünde 5 kişinin saldırısına uğradı. Yüzünde kırıklar oluşan Aral, ifadesinde daha önce denize attığı Kerem Kamışlı'nın adını vererek "Kerem'in selamı var diyen 5 kişi saldırdı" dedi.

İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin ile evlerine girerken tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı. 5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darp etti.

YÜZÜNDE MORLUKLAR OLUŞTU

Ayaklıgazete'nin haberine göre, emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral'a, saldıranlar aranıyor.Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral, Emniyet'ten çıkarken görüntülendi. Aral'ın gözündeki morluklar ise sevenlerini korkuttu.

Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! ilk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi

"KEREM'İN SELAMI VAR DEYİP 5 KİŞİ SALDIRDI"

Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda Şevval Şahin'le ayrıldığı dönemde eski sevgilisi ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı. Yaşanan bu saldırı sonrası da gözler Kerem Kamışlı'ya çevrilirken Aral'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yüzünde kırıklar oluşan Yiğit Marcus Aral, ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı" dedi.

Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendiSabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski aşkına dönen Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biterUzaklaştırma kararı aldırdığı eski aşkına dönen Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter
Marcus Aral tarafından denize atılan Kerem Kamışlı, özel koruma tuttuMarcus Aral tarafından denize atılan Kerem Kamışlı, özel koruma tuttu
Ortalık iyice kızışıyor! Sabancıların torununu denize atan Marcus'tan olay açıklama: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardımOrtalık iyice kızışıyor! Sabancıların torununu denize atan Marcus'tan olay açıklama: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım
Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi

Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (4)
diyar-ı bekir:KARDEŞİM BU MEMLEKETTE YAN BAKMA YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENİYOR SEN KALKIP ÜLKENİN EN ZENGİN AİLESİNİN ÇOCUĞUNA HERKESİN ÖNÜDE DENİZE ATTIN SANA AZ BİLE YAPMIŞLAR UCUZ KURTULMUŞSUN YİNE
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
diyar-ı bekir:ÇOK İYİ OLMUŞ BENİM BİLE İÇİM RAHATLADI O GÜN ADAMI DENİZE ATARKEN DÜŞÜNECEKTİN BİDE PİŞKİN PİŞKİN YAPTIĞIN MARİFETMİŞ GİBİ ALIP SUYA ATTIM DİYORDUN ADAMLARIN ELLERİNE SAĞLIK BENCE
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Uğur Duran:Kerem niye gelmemiş dövmeye..!!! Delikanlı olsa 5 kişi değil kendi gelir döverdi... Korkak herif
Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Meral Akşener Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici
Spor Nihat Özdemir Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emmanuel Macron Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:02:12. #1.17#