Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
Manken Şevval Şahin ile aşk yaşayan Yiğit Marcus Aral, evinin önünde 5 kişinin saldırısına uğradı. Yüzünde kırıklar oluşan Aral, ifadesinde daha önce denize attığı Kerem Kamışlı'nın adını vererek "Kerem'in selamı var diyen 5 kişi saldırdı" dedi.
İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin ile evlerine girerken tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı. 5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darp etti.
YÜZÜNDE MORLUKLAR OLUŞTU
Ayaklıgazete'nin haberine göre, emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral'a, saldıranlar aranıyor.Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral, Emniyet'ten çıkarken görüntülendi. Aral'ın gözündeki morluklar ise sevenlerini korkuttu.
"KEREM'İN SELAMI VAR DEYİP 5 KİŞİ SALDIRDI"
Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda Şevval Şahin'le ayrıldığı dönemde eski sevgilisi ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı. Yaşanan bu saldırı sonrası da gözler Kerem Kamışlı'ya çevrilirken Aral'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yüzünde kırıklar oluşan Yiğit Marcus Aral, ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı" dedi.