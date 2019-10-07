Yiğit Bulut'un Bahçeli ile ilgili paylaşımı MHP'lileri çıldırttı

07.10.2019 09:44

Yiğit Bulut'un MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tedavi gördüğü hastanenin sahibi Mehmet Haberal ile ilgili yaptığı paylaşımlar büyük ses getirdi. Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Haberal, Yiğİt Bulut için "Sarhoş ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var" şeklinde sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"ACİLEN BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLMELİ"

"Bir noktanın da altını çizmeliyim" diyen Yiğit Bulut paylaşımında, "2001 krizi ve Mehmet Haberal'ın hastanesi'ne teslim edilen Ecevit! Ve sonrası yaşananlar. Bu Haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem... Eğer Sayın Bahçeli hala ordaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli!" ifadelerini kullandı.

"UYARDIM, ÇEKİLİYORUM"

Yiğit Bulut devamında ise şunları yazdı: "Neyse ben 2001'i bazıları gibi internetten okumadım! YAŞADIM! Uyarımı yaptım! Söyleyeceğimi söyledim! Gerekirse isim saat yıl yer olarak da açıklarım! SAYIN BAHÇELİ'ye sorun YİĞİT BULUT SİZİ SEVER Mİ DİYE! Ben söyledim, uyardım, çekiliyorum! Hoşçalalın!"

"SENİN NE OLDUĞUNU BİLMEYEN Mİ VAR?"

Yiğit Bulut'un sözlerine Mehmet Haberal'ın oğlu MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, "Sarhoş ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var? Adı yiğit olup kendisi yiğitlikten nasibini almamış zat beni engellemiş. Savcıları kaçak, hakimleri FETÖ üyeliğinden ceza yemiş kumpas kurucular senin ithamlarını didik didik ettikleri halde başaramadılar. Sahi sen hangi taraftasın?" sözleriyle yanıt verdi.

"VİSKİ FAZLA MI KAÇTI?"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Yiğit Bulut'un tepki çeken çıkışı için "Sen bu Ülkenin, hak etmeden nimetlerinden beslenen bir tipiyken, MEHMET HABERAL bu Ülkenin kendi imkanlarıyla yetişmiş BİLİM ADAMIDIR" diyen Enginyurt, "Yiğit Bulut, DEVLET BAHÇELİ; Başkent hastanesin de ilk gün sadece 3 saat tedavi gördü ve ayrıldı. Günler sonra, Bülent Ecevit benzetmesi yaparak Mehmet Haberal'ı neden hedef aldın? Duyumun mu var? Yoksa viski fazla mı kaçtı? Mehmet Haberal'la derdin nedir söyle? Laf ebeliği yapma" ifadelerini kullandı.

"İTLER İSTEDİ DİYE..."

Gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Yiğit Bulut, bir açıklama daha yaparak şu satırlara yer verdi: "Sayın Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı üzerinden gerçek dışı sosyal medya aktarımlarında bulunanlara yazdığım bir cümleyi bir kez daha hatırlatmak istiyorum; İTLER İSTEDİ DİYE BOZKURTLAR'a BİRŞEY OLMAZ! BU COĞRAFYA'daki MİLLETİN ADI TÜRK MİLLET'i, ÜMMETİN ADI İSLAM ÜMMETİ dir."