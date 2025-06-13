Yezdan Kayacan neden öldü? SON DAKİKA

Yezdan Kayacan neden öldü? SON DAKİKA
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Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı Yezdan Kayacan, sanat dünyasında bıraktığı izlerle anılırken ölüm nedeni de merak konusu oldu. Peki, Yezdan Kayacan kaç yaşında hayatını kaybetti, neden öldü? İşte, ünlü sanatçının vefatına ilişkin merak edilen detaylar…

Tiyatro ve dizi dünyasında uzun yıllar emek veren usta oyuncu Yezdan Kayacan'ın vefat haberi sanat camiasını derin üzüntüye boğdu. Sevenleri ve izleyicileri, "Yezdan Kayacan kaç yaşında yaşamını yitirdi ve neden öldü?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Yezdan Kayacan kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte, ünlü sanatçının ölümüne dair tüm ayrıntılar…

YEZDAN KAYACAN NEDEN ÖLDÜ?

Genç yaşta hayata veda eden sanatçı Yezdan Kayacan, Kastamonu'da ikamet ettiği apartmanın 13. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay, çevrede büyük üzüntü yaratırken, ilk belirlemelere göre Kayacan'ın bir süredir ciddi ve nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Yezdan Kayacan neden öldü? SON DAKİKAYezdan Kayacan neden öldü

Sağlık durumunun son dönemde daha da ciddiyet kazandığı iddia edilen sanatçının düşme olayıyla ilgili tüm yönleriyle inceleme başlatıldı. Yetkililer, Kayacan'ın ölümüyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Vefat haberinin ardından sanat dünyasından ve sosyal medyadan birçok başsağlığı mesajı paylaşılırken, sevenleri yaşanan kaybın derin üzüntüsünü dile getirdi.

Kayacan'ın vefatı, sadece sanat çevrelerinde değil, aynı zamanda onun üretimlerini takip eden geniş bir kitlede de büyük yankı uyandırdı. Şu an için olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair resmi açıklama bekleniyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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