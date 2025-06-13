Yezdan Kayacan kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?

Yezdan Kayacan kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?
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Yezdan Kayacan kimdir? Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Yezdan Kayacan, sanat dünyasında bıraktığı izlerle anılıyor. Peki, Yezdan Kayacan kaç yaşında hayatını kaybetti, nereli ve neden öldü? İşte hayatı, kariyeri ve vefatına ilişkin merak edilen detaylar…

Tiyatro ve dizi dünyasında uzun yıllar emek veren usta oyuncu Yezdan Kayacan'ın vefat haberi sanat camiasını derin üzüntüye boğdu. Sevenleri ve izleyicileri, "Yezdan Kayacan kimdir, kaç yaşında yaşamını yitirdi ve neden öldü?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Yezdan Kayacan kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte, usta sanatçının biyografisi, meslek hayatı ve ölümüne dair tüm ayrıntılar…

YEZDAN KAYACAN KİMDİR?

Tiyatro, seslendirme ve müzik alanlarında başarılı çalışmalara imza atan sanatçı Yezdan Kayacan, genç yaşta hayatını kaybederek sanat dünyasını yasa boğdu. 1990 yılında Kastamonu'da doğan Kayacan, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirdi. Sanat yolculuğuna henüz 9 yaşındayken Saran Stüdyoları'nda seslendirme projeleriyle adım attı.

Yezdan Kayacan kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?Yezdan Kayacan kimdir

2005 yılında solfej ve bas gitar eğitimi alan Yezdan Kayacan, kısa süre sonra "Mattamu" adlı rock grubunda bas gitarist olarak sahne aldı. Tiyatroya olan ilgisini sürdüren sanatçı, çeşitli sahne oyunlarında performans sergiledi ve çok sayıda seslendirme çalışmasında da yer aldı.

Sanatçı aynı zamanda kendi yazdığı şiirleri ve görsel içeriklerini sosyal medya platformlarında paylaşarak, sanatsal üretimini dijital mecralara da taşıdı. Yezdan Kayacan, Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Hazırlık Bölümü'nde eğitim aldı ve Sumru Yavrucuk'un "Afife Jale Sahnesi" atölyelerine katılarak oyunculuk becerilerini geliştirdi.

Yezdan Kayacan kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?Yezdan Kayacan neden vefat etti

Ayrıca Pera Akademi'de çocuklara yönelik yaratıcı drama eğitmenliği yaptı. Sanat kariyerini akademik alanda da güçlendiren Kayacan, burslu olarak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve burada yüksek lisans eğitimini tamamladı.

YEZDAN KAYACAN'IN ÖLÜM NEDENİ NE?

Genç sanatçı, Kastamonu'da yaşadığı apartmanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak edinilen bilgilere göre, Kayacan'ın bir süredir nadir görülen bir bağışıklık sistemi rahatsızlığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Sanatçının vefatının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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