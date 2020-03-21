Yetkili servis, koronavirüse karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Erhan Şahin, Antalya, Güncel

Yetkili servis, koronavirüse karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

ANTALYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında bir yetkili servis, 350 ile 500 TL arasında değişen dezenfekte uygulamasını ücretsiz yapıyor.

21.03.2020 08:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:21
Yetkili servis, koronavirüse karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

ANTALYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında bir yetkili servis, 350 ile 500 TL arasında değişen dezenfekte uygulamasını ücretsiz yapıyor. Servis Genel Müdürü Erhan Şahin, "İlk başta 3- 5 araç gelirken, şimdi günde 50 araç geliyor" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de devletin aldığı önlemlere özel sektör de destek verdi. Vatandaşlar işe gitmeyip, alışveriş merkezlerinden, kafelerden ve sosyal yaşam alanlarından uzak durmaya başladı. Dışarı çıkmak zorunda olanlar ise virüsün bulaşmasını önlemek için birçok önlem aldı. Bunların başında maske, el dezenfektanları ve kolonyalar gelirken oturduğu evi, iş yerini ve otomobilini de dezenfekte edenlerin sayısı bir anda arttı. Özellikle otomobilini dezenfekte ettirmek isteyenler bu işi yapan firmaların yolunu tutarken Antalya'da faaliyet gösteren yetkili servis Kare Oto yetkilileri ise kendi araç gruplarına dezenfekteyi ücretsiz sunacağı müjdesini verdi.

Normalde 350 ila 500 TL arasında değişen dezenfekte işlemini virüse karşı önlemler kapsamında kendi araç gruplarına ücretsiz uygulayacaklarını anlatan Kare Oto Genel Müdürü Erhan Şahin, uygulamanın virüse ve bakteriye karşı etkili olduğunu söyledi. Kendi personellerinin de hijyene dikkat etmesi için firma içinde önlemler aldıklarını belirten Şahin, "Herkes taşın altına elini koymalı. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Bu hizmet kendi araç grubumuza ücretsiz sunuyoruz. Bu uygulama yapılınca 40 dakika beklemek lazım. Bu çok faydalı bir şey. Diyelim ki araç içinde 1 milyon bakteri ve virüs var. Bu işlemin ardından ortalama 300'e kadar düşüyor. Dezenfekte işlemi ise kullanıma bağlı olarak ortalama 1 ay kadar geçerli oluyor. Diğer araç gruplarının iç aksamlarının dayanıklılığını bilmediğimiz için şimdilik sadece kendi araçlarımıza yapıyoruz. İlk başlarda 3- 4 araç gelirken şimdi bir günde 50 aracı dezenfekte ediyoruz" diye konuştu.

Şahin, dezenfekte için bir başka proje üzerinde de çalıştıklarını bunu da kısa sürede hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

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