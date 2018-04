Yetişkin Bireylerin 4'te 1'i Çocukken İstismara Maruz Kalıyor

Sakarya'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı' kapsamında konuşan KADEM İl Temsilcisi Fatma Zehra Toçoğlu, "Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her 5 kadından 1'inin, her 13 erkekten 1'inin çocukken cinsel istismara maruz kaldığını" söyledi.

Türkiye'de çocuk istismarının önlenmesine ilişkin sesler her geçen gün biraz daha artıyor. Sadece Türkiye'de sorun olmayan çocuk istismarı için yurt dışında da bu konuda farkındalığın artmasına yönelik çalışmalarda yapıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere bakıldığında ise, yetişkin bireylerin 4'te birinin çocukken istismara maruz kaldığı görülüyor. İstismarların önüne geçilebilmesi için Sakarya'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği tarafından 'Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler' isimli çalıştayı başlatıldı. Gerçekleşen çalıştay'a Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, Kaymakamlar ve davetliler katıldı.

"Yetişkinlerin 4'te 1'i çocukken istismara maruz kaldı"

Sağlık Örgütü tarafından açıklanan istatistiklere bakıldığı zaman yetişkinlerin 4'te 1'inin çocukken istismara maruz kaldığını belirten KADEM İl Temsilcisi Fatma Zehra Toçoğlu, "KADEM Sakarya İl Temsilciliği olarak kurulduğumuz günden bu yana kadın meselelerini; demokrasi ve adalet penceresinden ele alarak cinsiyetçi söylemlere karşı çıkarak, çözüme kavuşturma gayreti içerisinde yol almaktayız. Bizler toplumun en kırılgan kesimi olan kadın ve çocuğa karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak, istismarın çocuğun bedenine, o bedenin parçası olan ruhuna, iç dünyasında, psikolojisine ve geleceğine yönelik yapılan bir saldırı olduğunun bilincindeyiz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan istatistiklere baktığımız da; yetişkinlerin 4'te 1'inin çocukken istismara maruz kaldığı, her 5 kadından 1'inin, her 13 erkekten 1'inin çocukken cinsel istismara maruz kaldığı yönünde veriler var. Bu verileri dikkate aldığımızda geleceğimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir Dünya sunmak için çaba gösteren bizler, bu meselede ilimiz adına neler yapılabileceğini konuşmak için buradayız" dedi.

"Medeniyetimizde çocuk istismarı lanetlenen bir durumdur"

10 binlerce çocuğun yuvasız, aç ve susuz yaşamaya mahkum edildiğini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Hayatımıza anlam katan, gözümüzden bile sakındığımız, sevinç kaynaklarımız olan 10 binlerce çocuklarımız zalim yöneticiler tarafından katledilmekte, atılan bombalarla minicik bedenleri parça parça edilmektedir. Maalesef 10 binlerce çocuk yuvasız, anasız, babasız, aç ve susuz yaşamaya mahkum edilmektedir. ve maalesef sayısı ve oranını tam olarak bilmediğimiz çocuklarımız çeşitli şekillerde istismara maruz kalmaktadır. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmeliyiz; çocukların hırpalanması, çocukların istismar edilmesi, çocukların büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen davranışlar kabul edilemez, görmezden gelinemez. Bizler kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim medeniyetimizde, inancımızda, kültürümüzde, geleneğimizde çocuk istismarı lanetlenen bir durumdur" diye konuştu.

"Çocuklarımızın istismara maruz kalmadan yaşamalarından sorumluyuz"

Çocukların kumsala vurduğu bir Dünya yerine, kumsalda oynadığı bir Dünya inşa etmekle yükümlü olunduğunu belirten Başkan Toçoğlu, "Bizler çocukların solmadan, hırpalanmadan, herhangi bir istismara maruz kalmadan doya doya yaşamalarından sorumluyuz. Çocukların bombayla, kurşunla, sürgünle, açlık ve susuzlukla, dayakla, hastalıkla karşılaşmadan büyüyerek yetişkin hale geldiği bir Dünya kurulmasıyla yükümlüyüz. Çocukların kumsala vurduğu bir Dünya yerine, kumsalda oynadığı bir Dünya inşa etmekle yükümlüyüz. Çocukların sığınaklarda gazla öldürüldüğü bir Dünya yerine, kırlarda gökyüzüne balon uçurduğu bir Dünya kurmak ile yükümlüyüz" şeklinde konuştu.

"Çocuk istismarcılarına asla taviz verilmemeli"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise, çocuk istismarcılarına asla taviz verilmemesi gerektiğini ve hak ettiklerin en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çocuklar bize Allah'ın emaneti. Sevgi ve ilgi bekleyen, geleceğimizin teminatı. Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) hayatında çocuk sevgisine ilişkin sayısız örnekler var. Yetimler ve sahipsiz çocuklara ilişkin Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var. Onlara sahip çıkılması, onların korunup gözetilmesi hele de haklarının yenmemesi, yetim hakkı çok ağır bir vebal olarak görülmüş. Şimdi günümüz Dünyası'nda bir çok çocuk yetim bırakılıyor ve hakları yeniliyor. Organ mafyaları tarafından organlarının alındığı, Avrupa gibi gelişmiş ülkelere bu çocukların kaçırılıp ailelere evlatlık verildiği, kendi dinlerine uygun yetiştirildikleri söyleniyor. Dolayısıyla toplumumuzda sahip çıkmamız gereken en büyük hastalıklardan biri de bu. Maalesef bugüne kadar göz yumulduğu için hastalık içten içe büyüdü. Bazı hastalık türlerinde sadece iğne ve ilaçla tedavi olur. Ama hastalığın erken teşhis edilmesi son derece önemlidir. Ama hastalık ameliyat gerektiriyorsa ve vücudu öldürecek bu munzur parçanın kesilip atılması lazım. Yani çocuk istismarcılarına asla taviz verilmemeli, hak ettikleri en ağır ceza verilmeli" ifadelerini kullandı. - SAKARYA