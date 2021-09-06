Yetim Vakfı'ndan çocuklara destek

Yetim Vakfı, Kovid-19 salgınının etkisinde kalan Afrika, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da yaşayan yaklaşık 3 bin çocuğa destek oldu.

Yetim Vakfı, Kovid-19 salgınının etkisinde kalan Afrika, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da yaşayan yaklaşık 3 bin çocuğa destek oldu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının sebep olduğu yoksulluk ve açlığın artması sonucu, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da korumasız kalan yetim çocuklara Yetim Sponsorluk Destek Sistemi ile sahip çıkılıyor.

Türkiye başta olmak üzere Bosna Hersek, Doğu Türkistan, Filistin, Suriye, Somali, Sri Lanka, Yemen ve Arakan'da korumasız kalan 3 bin yetim çocuğun aylık eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi ihtiyaçlarına katkı sağlanıyor.

Vakıf, içinde bulundukları zor şartlar nedeniyle sadece Yetim Sponsorluk-Hamilik desteğiyle hayatlarını idame ettiremeyen yetim aileleri için yine aylık ve periyodik olmak üzere sosyal yardımlar gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede bulundukları şartlar dikkate alınarak öncelikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalardaki yetim ailelere öncelik tanınıyor.

Hayırseverler, yetimvakfi.org.tr adresinden bilgi alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç