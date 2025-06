Yetenek Sizsiniz sunucusu Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Peki, Yetenek Sizsinizsunucusu Alp Kırşan kimdir? Alp Kırşan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİSİ KİM?

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı bu jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.

YETENEK SİZSİNİZ SUNUCUSU ALP KIRŞAN KİMDİR?

Eşi: Zeynep Dörtkardeşler (e. 2014)

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 yılında İstanbul Levent'te doğdu. Babası eski futbolcu olan Alp Kırşan'ın kendisinden büyük bir abisi vardır. 2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Kırşan, Best Model of World yarışmasında ise üçüncü olmuştur. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Kırşan zamanla oyunculuk yapmaya başlamıştır. 2007 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda "Oyunun Oyunu" adlı tiyatro oyununda sahneye çıkarak profesyonel oldu. Televisyon kariyerine Sabah Şekerleri programında Özlem Yıldız ile birlikte kamera karşısına geçerek sunuculuk yaparak başlayan Alp Kırşan, dünyaca ünlü Jim Carrey'e benzetiliyordu. 2006 yılında "Buzda Dans" yarışmasına katılan Alp Kırşan, eğitmeni Julia Novikov'a ilan-ı aşk etmişti. 2011 yılında "Yok Böyle Dans" programına katılmış, Özge Ulusoy'un ardından 2. Olan Alp Kırşan, Acun Medya ile çalışmaya başlamıştır. Survivor yarışmasına da katılan Alp Kırşan 2012'de 33 yaşında iken katıldığı yarışmada ikinci olmuştu. Acun Medya bünyesinde çalışan Alp Kırşan, Survivor sunuculuğunun yanı sıra Yetenek Sizsiniz programını da sunmuştu. Alp Kırşan, 27 Ekim 2014'de oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 yılında ise Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğinde Zeynep Dörtkardeşler ile dünyaevine girdi. 10 Aralık 2015 yılında çiftin bir oğlu oldu.

Alp Kırşan'ın2 çocuğu vardır.