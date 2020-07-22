Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı eleştiri oklarının hedefi olan Murat Övüç'e bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi. Salkım, "Haddini as¸ıp da bize kadınlıgˆı o¨gˆretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda oldugˆunu zannettigˆin kadınlar da kurtaramaz" dedi.

Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin ile ilgili skandal bir paylaşıma imza atan Murat Övüç'e en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri de Yeşim Salkım oldu.

Yayınladığı videoda kadına şiddete karşı olduğunu belirten Murat Övüç, "Ama kadınlar da kendilerini bir adım geri çekecek, ağızlarını tutacak" ifadelerini kullanıyor.

YEŞİM SALKIM YERDEN YERE VURDU

Övüç'ün bu çıkışını ağır bir dille eleştiren Yeşim Salkım, şu sözlere yer verdi: "Bak @muratovucofficiall cinsel yönelimin beni hiç ilgilendirmez amaaaaaa eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız. 'Kadın erkeğin bir adım gerisindedir' gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi malesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin! Ettiğiniz küfürlere ve ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Bence çünkü hiç bir bilinçli toplum sizi kıymetli bir yere koymaz. 2 kızım var ve senin haddine değil bizim nasıl yürüyeceğimiz. Sana bir psikolog tavsiyesi... @muratovucofficiall bu arada sayfamı bu video ile kirlettiğim için tüm aklı başında değerli takipçilerimden özür dilerim, itinayla kaldıracağım zamanı gelince."

İşte Yeşim Salkım'ın o paylaşımı;



"BENİ HAKAN UZAN'A BENZETTİ HERHALDE"

Yeşim Salkım'a yanıt veren Murat Övünç de Salkım'ın eski eşi Hakan Uzan'ı kastederek, "Beni tombul gördü Hakan Uzan'a benzetti herhalde. Size hiç yakıştıramadım. Sevdiğim saydığım bir insandınız. Beni hedef göstererek kadınlar gözünde linç edemediniz. Ayrıca bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret edemezsiniz. Sizi kınıyorum" dedi.