Yeşim Salkım başörtülülere ne dedi? Yeşim Salkım kime öcü dedi?

Ünlü oyuncu Yeşim Salkım, yıllar önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir canlı yayın sırasında tesettürlü kadınlar ve muhafazakar erkekler hakkında sarf ettiği nefret dolu sözlerle gündeme oturdu. Peki, Yeşim Salkım kime öcü dedi? Yeşim Salkım başörtülülere ne dedi?

YEŞİM SALKIM BAŞÖRTÜLÜLERE NE DEDİ?

Başarılı müzik kariyeri ve sanatçı kişiliğiyle tanınan Yeşim Salkım, 10 yıl önce çektiği bir videoyla yeniden gündem oldu. Ünlü sanatçı, 10 yıl önce çektiği ve başörtülü kadınları aşağıladığı videosunun yeniden gündem olmasından dolayı özür diledi.

Yeşim Salkım, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile özür diledi. Salkım, paylaştığı videonun altına, "Şimdi ben özrümü diledim sıra sizde! Özür dilemek büyüklüktür yok aksi şekilde davranırsanız o da sizin kötülüğünüz ve art niyetinizdir. O zaman tabii ki hukuki haklarımı kullanırım. Kavgadan yorulmadınız mı?" notunu düştü.

Yıllar önce ayınladığı videoda, ünlü şarkıcı "Kadının saçını başını kıç**ı kapatıp öcü gibi gösteriyorsunuz. Mağaranıza geri dönün, istemiyoruz sizi gidin bu ülkeden" gibi sözler sarf etmişti.